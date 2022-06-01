Batuga ve Akkız, Alpagu Han, Temur ve Kaya’yı kurtaracak! | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 25. Bölümü ile seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Destan’ın 25. Bölümü’ne Batuga ve Akkız’ın çepir böceğiyle zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya kurtarmak için İtbarakların karargahı Batı Gök Kağanlığı’na girmeleri ve İtbaraklarla ölesiye savaşmaları damga vurdu.