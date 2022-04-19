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ABD Dışişleri Bakanlığı:

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları bir terör kampanyasıdır" | Video

19.04.2022 | 08:39

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını "önceden tasarlanmış bir terör kampanyası" olarak nitelendirerek, "Türk ortaklarımızla bir dizi ortak çıkarlarımız var. Şu an hala uzak olmasına rağmen F-35 programı söz konusu olduğunda bunun yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği saldırılarla ilgili açıklamada bulunarak, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı "bir terör kampanyası yürüttüğünü" ifade etti. Price, "Gerçek şu ki Rusya, bir işgal veya bir savaş başlamaktan çok bir terör kampanyası, bir vahşet kampanyası, Ukrayna halkına karşı alçakça bir saldırganlık kampanyası yürütüyor. Son saatlerde Lviv'e yönelik saldırılara, Kiev'deki veya Mariupol, Harkov ve Bucha'da tanık olduklarımıza gelince, bunlar Rusya'nın Ukrayna halkına karşı yürüttüğü vahşet kampanyasının, önceden tasarlanmış bir terör kampanyasının açık bir kanıtıdır" dedi.

"UKRAYNA'DA DİPLOMATİK VARLIĞIMIZI YENİDEN KURACAĞIZ"
ABD'nin Ukrayna'da yeniden diplomatik varlığını kurmayı planladığına dikkat çeken Price, "Mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'da diplomatik varlığımızı yeniden kuracağız. Bu yüzden güvenlik durumunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Güvenlik sistemi izin verdiğinde Ukrayna'da yeniden kurulmuş bir diplomatik varlığımız olacak" ifadelerini kullandı.

Price, ABD'nin Ukrayna'da resmi diplomatik mevcudiyet eksikliğinin Ukrayna ile görüşmelerde koordinasyon yeteneğini engellemediğini belirterek, Polonya sınırında konuşlanmış diplomatik bir ekibin olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İLE F-35 PROGRAMI GÜNDEME GELEBİLİR"
Basın toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyarete değinen Price, "Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz. Son haftalarda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Bakan Blinken'ın düzenli olarak tartıştığı bir dizi mesele ve Türkiye'nin Rusya'yı savaştan sorumlu tutmasındaki önemli rolü de dahil olmak üzere Türk müttefiklerimizle istişare etmek için birçok fırsat bulduk. Bu fırsatın bunun için önemli bir unsur olacağını düşünüyorum. Türk ortaklarımızla bir dizi ortak çıkarlarımız var. Şu an hala uzak olmasına rağmen F-35 programı söz konusu olduğunda bunun yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması konusundaki endişelerimizi çok net bir şekilde dile getirdik, S-400 sisteminin F-35 programı ile tutarlı olduğuna inanmıyoruz" dedi.

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