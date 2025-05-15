Video Dünya Antalya'da NATO zirvesi! ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Herkes savaşın bitmesini istiyor" | Video
Antalya'da NATO zirvesi! ABD Dışişleri Bakanı Rubio:

Antalya'da NATO zirvesi! ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Herkes savaşın bitmesini istiyor" | Video

15.05.2025 | 09:56

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyeti Türkiye’ye ulaştı. Rus heyetine Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlık edecek. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, açıklamalarda bulundu.

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