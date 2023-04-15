Avrupa Halter Şampiyonası'nda skandal! Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı!
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda akılalmaz anlar yaşandı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nı kazanarak işgalci Ermenistan kuvvetlerini topraklarından sürmesinin ardından iki ülke, normalleşme adımları atmaya başlamıştı. Ne var ki Erivan'da gerçekleşen şampiyona açılışında bir kişi, Azerbaycan bayrağını çirkin bir saldırıyla hedef aldı. Sahneye atlayan bir kişi Azerbaycan bayrağını eline alarak ateşe verdi.
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