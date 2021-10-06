Birinci sınıfta uçmak için 50 bin TL verdi, rezillikleri sosyal medyada paylaştı | Video

Jarvis Marcos isimli yolcu, British Airways ile Meksika'dan Londra'ya uçmak için tam 4.000 Pound (yaklaşık 50 bin TL) vererek birinci sınıf (First Class) uçak bileti aldı. 37 yaşındaki yolcu, uçakta gördükleri karşısında şoke oldu. Kirli ve yırtık koltuklar, hijyenik olmayan ortam, kötü ve ucuz yemekleri sosyal medyada paylaşınca diğer kullanıcılar da ona destek verdi. Hatta bir yolcu, "Ben de aynı koltuğa denk gelmiştim. Yıllardır değiştirmemişler mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.