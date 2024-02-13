Video Dünya Gazze’de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden’dan İsrail’e “Refah” uyarısı | Video
Gazze’de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden’dan İsrail’e “Refah” uyarısı | Video

Gazze’de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden’dan İsrail’e “Refah” uyarısı | Video

13.02.2024 | 06:01

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 27 binden fazla masum sivilin öldürüldüğünü belirten ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in iyi hazırlanmış bir plan olmadan Refah'a girmemesi gerektiğini ifade etti. Biden, 6 haftalık bir ateşkes üzerinde çalıştıklarını söylerken, Ürdün Kralı 2. Abdullah da acil ateşkes çağrısında bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Biden, Abdullah ile samimi bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, toplantılarında Gazze'de ve Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıklarını ifade etti. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşanan sivil kayıplara dikkat çeken Biden, "Son 4 aydır devam eden savaşta Filistin halkı hayal bile edilemeyecek acılar ve kayıplar yaşadı. Bu çatışmada 27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü. Bunların içinde binlerce çocuk da var" şeklinde konuştu.

Yüz binlerce Filistinlinin gıda ve su gibi temel ihtiyaç maddelerine ulaşamadığını hatırlatan Biden, "Pek çok aile birden fazla yakınını kaybetti ve onların yasını dahi tutamıyor, onları gömemiyor. Çünkü bunu yapmak güvenli değil. Bu yürek burkan bir durum. Gazze'deki her masum hayatın kaybı bir trajedi" ifadelerini kullandı.

6 HAFTALIK ATEŞKES PLANI
Müttefik ülkelerle rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar üzerinde çalıştıklarını belirten Biden, bunun en az 6 hafta sürecek bir ateşkesi de içerdiğini vurguladı. Rehinelerin kaçının hayatta olduğunu bilmediklerini söyleyen Biden, "Ailelerinin haftalarca, aylarca çektikleri ıstırap hayal bile edilemez. Onları eve döndürmek ABD için en önemli önceliktir" dedi. Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze'ye insani yardımın arttırılması ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barış çabalarını da ele aldıklarını belirten Biden, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas'ın yenildiğini görme ve İsrail'in devleti ve halkı için uzun vadeli güvenliği sağlama hedefini paylaştığını açıkça ifade ettim" diye konuştu. İsrail'in iyi hazırlanmış bir plan olmaksızın Refah'a girmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineleyen Biden, "Gazze'de pek çok insan yerlerinden edildi. Birkaç kez kuzeyden güneye indiler ve şimdi orada kaldılar. Bu insanların korunması gerekir. Filistinlilerin Gazze'de yerlerinden edilmesine karşıyız" ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI
Ürdün Kralı 2. Abdullah ise, Gazze'de yaşananların bir insani krize dönüştüğünü belirterek, bölgedeki durumun sürdürülemez hale geldiğini vurguladı. Acil ateşkes çağrısında bulunan Abdullah, "Refah'ta bir İsrail saldırısını kaldıramayız. Bunun bir başka insani yıkıma yol açacağı kesin. Derhal kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş son bulmalı" dedi. Bölgeye acil insani yardım ulaştırılması gerektiğini yineleyen Abdullah, rehine takası anlaşması da dahil ABD ve bölge ülkeleriyle çalışmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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