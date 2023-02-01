İspanya’da apartmanda yangın: 3 öğrenci öldü | Video

İspanya'nın Endülüs Özerk Yönetimi'ne bağlı sahil şehri Huelva'daki bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Endülüs Özerk Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 08.00 sıralarında meydana gelen yangında, Huelva Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki 3 öğrencinin evde baygın halde bulunduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, apartmanda kısa süre içinde yayılan alevlerin arasından 7 kişinin kaçarak kurtulduğunu fakat 3 kişinin mahsur kaldığını söyledi. Yangının salonda bulunan ısıtıcıdan çıktığı düşünülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.