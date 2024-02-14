İspanya’da LGBT lobisinin pedofili skandalı! Küçük çocukları cinsel obje kostümü giydirip dans ettirdiler | Video

Küresel LGBT lobisi özellikle Batı ülkelerinde kanser hücresi gibi yayılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden pompalanan LGBT sapkınlığı, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere ilkokul çocuklarına kadar ulaştı. Bu kez İspanya’da kaydedilen görüntüler, LGBT sapkınlığının geldiği son noktayı gözler önüne serdi.