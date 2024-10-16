Video Dünya İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu | Video
İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu | Video

İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu | Video

16.10.2024 | 12:32

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'e hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

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İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, sabah saatlerinde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'e bağlı Haret Hreik'te bir binayı vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, saldırıdan önce söz konusu binanın tahliye edilmesi uyarısında bulunurken, binada Hizbullah'a ait silahların saklandığı yer altı deposu olduğunu iddia etti.
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