İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu | Video

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, sabah saatlerinde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'e bağlı Haret Hreik'te bir binayı vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, saldırıdan önce söz konusu binanın tahliye edilmesi uyarısında bulunurken, binada Hizbullah'a ait silahların saklandığı yer altı deposu olduğunu iddia etti.