New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz | Video
İsrail medyasında çıkan ve sosyal medyada hızla yayılan "Hamas'ın 40 bebeğin ya da bebeklerin başını kestiği" iddialarının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. New York’ta ‘başı kesilen bebek' yalanı üzerinden kirli algı operasyonuna girişen ABD’li muhabir, mikrofon yönelttiği bir vatandaşın cevabı üzerine ağzının payını aldı. “Hamas'ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?" sorusuna tokat gibi cevap veren ABD’li vatandaş, “Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
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