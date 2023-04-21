Pentagon UFO videosu yayınladı | Video
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçen hafta gerçekletirdiği toplantıda Suriye'deki ABD üssünde İHA'ların yakaladığı UFO'nun çok gizli bir videosunu yayınladı. Şu ana kadar bilinmeyen nesneyi tanımlayamadıklarını ifade eden Pentagon yetkilisi, olayı araştırdıklarını söyledi.
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