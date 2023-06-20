Video Dünya Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı | Video
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı | Video

Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı | Video

20.06.2023 | 08:43

Ürdün’ün başkenti Amman’ın kuzeyindeki Umm Al-Dananir bölgesinde Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Kobra tipi askeri helikopter düştü. Kazada 2 pilot yaralandı. Yetkililer, helikopterin rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

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