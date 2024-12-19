Yaşadığı değişime inanamayacaksınız! 74 yaşındaki kadına yapılan makyaj viral oldu: 30 yaş gençleşti | Video
Belçika merkezli profesyonel makyaj sanatçısı Angie Sierens, yaptığı makyaj dönüşümleriyle dikkat çekerken, son dönemde bir videosu viral oldu. "Dreamy 70+ Makeup" başlıklı video, 74 yaşındaki bir kadının göz alıcı bir makyajla dönüştüğü anları içeriyor. Video, 720 binin üzerinde izlenme alarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hatta ünlü şef Nigella Lawson da videoya "güzel" yorumunu yaptı.
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