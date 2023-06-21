Video Ekonomi 2. el araçta 6 ay - 6 bin kilometre sınırı uzatıldı | Video
2. el araçta 6 ay - 6 bin kilometre sınırı uzatıldı | Video

2. el araçta 6 ay - 6 bin kilometre sınırı uzatıldı | Video

21.06.2023 | 10:13

Otomobil sektöründe uygulanan fahiş fiyatlara Ticaret Bakanlığı'ndan flaş hamle geldi. Ticaret Bakanlığı, "Otomotiv sektöründe "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024'e kadar 6 ay uzatıldı." açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklaması bekleniyor | Video 01:54
Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması bekleniyor | Video 21.06.2023 | 10:27
Asgari ücrete tarihi zam! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler | Video 09:55
Asgari ücrete tarihi zam! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler | Video 21.06.2023 | 10:15
2. el araçta 6 ay - 6 bin kilometre sınırı uzatıldı | Video 02:53
2. el araçta 6 ay - 6 bin kilometre sınırı uzatıldı | Video 21.06.2023 | 10:13
Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video 04:02
Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video 20.06.2023 | 15:26
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı: 11 bin 402 TL! | Video 06:37
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı: 11 bin 402 TL! | Video 20.06.2023 | 11:40
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı | Video 06:37
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı | Video 20.06.2023 | 11:30
Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar | Video 07:36
Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar | Video 20.06.2023 | 09:51
SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay’dan ilk açıklama! | Video 02:44
SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan ilk açıklama! | Video 19.06.2023 | 22:11
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi | Video 01:51
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi | Video 19.06.2023 | 15:03
Asgari Ücrette 2. Toplantı sona erdi! TÜRK-İş’ten açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? | Video 04:43
Asgari Ücrette 2. Toplantı sona erdi! TÜRK-İş'ten açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? | Video 19.06.2023 | 12:39
Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu | Video 01:54
Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu | Video 19.06.2023 | 11:38
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı | Video 00:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı | Video 19.06.2023 | 11:34
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Tatilin Kazananı Sizsiniz! 00:44
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Tatilin Kazananı Sizsiniz! 19.06.2023 | 10:08
Asgari ücrete Temmuz’da ara zam! TÜRK-İş ve TİSK’in talebi belli oldu! Masadaki en güçlü rakam ne? | Video 09:16
Asgari ücrete Temmuz’da ara zam! TÜRK-İş ve TİSK'in talebi belli oldu! Masadaki en güçlü rakam ne? | Video 19.06.2023 | 09:31
Emekli maaşları ve ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı | Video 01:51
Emekli maaşları ve ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı | Video 18.06.2023 | 14:13
İmzalar atıldı! Karadeniz gazını Avrupa’ya Kalyon Holding taşıyacak | Video 09:29
İmzalar atıldı! Karadeniz gazını Avrupa'ya Kalyon Holding taşıyacak | Video 18.06.2023 | 12:30
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı için kritik görüşme yarın | Video 01:37
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı için kritik görüşme yarın | Video 18.06.2023 | 10:00
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz | Video 02:24
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Enflasyon mesajı: "Tek haneli rakamlara düşüreceğiz" | Video 17.06.2023 | 16:04
Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? | Video 02:07
Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? | Video 17.06.2023 | 15:13
Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı | Video 02:40
Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı | Video 17.06.2023 | 10:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA