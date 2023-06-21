2. el araçta 6 ay - 6 bin kilometre sınırı uzatıldı | Video
Otomobil sektöründe uygulanan fahiş fiyatlara Ticaret Bakanlığı'ndan flaş hamle geldi. Ticaret Bakanlığı, "Otomotiv sektöründe "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024'e kadar 6 ay uzatıldı." açıklamasında bulundu.
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