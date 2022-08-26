200 yıllık para biriktirme modeli

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Osmanlı döneminde 1800’lerde başlayan ve BDDK onayı ile tekrar canlanan tasarruf finansmanı modeli hızla piyasaya girdi. Ev, araba, işyeri veya motosiklet almak isteyenler krediyi, faizi veya taksitleri düşünmeden alım yapabilecek.