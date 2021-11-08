2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zam oranı için ipuçları geliyor | Video

Asgari ücret 2021 yüzde enflasyonun yaklaşık yüzde 7 üzerinde 21,56'lık artışla 2.825,90 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücret 2022 için ipuçları da gelmeye başladı. 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret haberleri yılın son aylarına girilmesiyle gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlanacak" diye konuşurken, çalışmanın çok kapsamlı olacağının altını çizdi. Öte yandan veriler açıklandıkça asgari ücret tahmini konusunda yeni hesaplar oluşmaya başladı. İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 zammı için yeni hesaplar…