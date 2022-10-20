Video Ekonomi Aspir’in yağa yolculuğu! Kayseri’de aspir ekim alanı yüzde 500 arttı | Video
Aspir’in yağa yolculuğu! Kayseri’de aspir ekim alanı yüzde 500 arttı | Video

Aspir’in yağa yolculuğu! Kayseri’de aspir ekim alanı yüzde 500 arttı | Video

20.10.2022 | 14:15

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Kayseri’de ekim alanı yüzde 500 artan aspir bitkisi üreticinin yüzünü güldürdü. Özel değirmenlerde işlenerek yağa dönüştürülen aspirin posasından yakıt ve hayvan yemi elde edilmesi bu ürüne olan ilgiliyi artırdı. Hiç fire vermeyen aspirin yağa dönüştürüldüğü tesislerde Ocak ayına kadar randevular dolu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 hibe projesi kapsamında Aspir üretimine başlayan çiftçiler hasat heyecanı yaşıyor. 20 bin dekar alanda ekim ekimi yapılan Aspirler yapılan hasadın ardından Aspir yağı çıkarma merkezlerinde yağa dönüştürülüyor.

"ASPİR BULUNMAZ BİR NİMET"

Bu yıl ilk kez Aspir hasadı yaptığını belirten çiftçi Ömer Dede, aspirin hem yağ olarak hem de hayvanlarına yem olarak bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi. Tarladan aldığı mahsulü aspir yağı üretim merkezine getirerek yağa dönüştüren çiftçi Ömer Dede; "Bu yıl pandemiyle birlikte yağda bir takım arz sıkıntısı çekilmekteydi. Aspirin bizim topraklarımıza çok uygun olacağını düşünerek ekimine karar verdim. Yaklaşık 10 dönüm alandan 1 ton ürün aldım. Ürünümü aspir yağ üretim merkezine getirdim. Burada soğuk sıkım makinelerde aspir yağa dönüştürülüyor. Aspir çok karlı bir ürün. Aspirin posası hayvanlarıma yem oluyor. Geride atılacak hiçbir şeyi kalmıyor" diye konuştu.

ASPİR SOĞUK PRESLE YAĞA DÖNÜŞÜYOR

Kayseri'nin Bünyan İlçesi Hazarşah Mahallesinde Aspir Yağı Üretim Merkezi yetkilisi Mustafa Can Demirtaş ise randevu sistemiyle çalıştıklarını belirterek, Ocak ayına kadar dolu olduklarını söyledi. Çiftçilerin Aspire olan ilgisinin giderek arttığını ve taliplere yetişmekte güçlük çektiklerini belirten Mustafa Can Demirtaş; "Aspir tarladan hasat olduktan sonra merkezimize geliyor. Aspir önce eleklerde elenerek içerisindeki yabancı maddelerden aranıyor. Elentisi çıktıktan sonra soğuk pres yağ sıkma makinesine giriyor. Daha sonra Aspir filtreleme makinesi var. Aspirin ham yağı buradan geçerek içerisindeki tortularından arınıyor. Daha sonra en temiz ve doğal haliyle aspir yağını elde ediyoruz. 100 kilo aspirden 20 litre yağ elde ediyoruz. Tarımın sulu yapılması durumunda 30 litreye kadar çıkabiliyor. Şuanda Ocak ayına kadar randevularımız dolu. Çiftçilerimiz aspirlerini yağa dönüştürmek için sıra bekliyorlar. Tesisimizde 24 saate 1 buçuk tona yakın ürün işleyerek 350 litre yağ çıkarıyoruz" diye konuştu.

ASPİR İŞLENDİKTEN SONRA HİÇ FİRE VERMİYOR

Aspirin yağ üretiminin yanı sıra hayvan yemi ve yakıt olarak ta kullanıldığını belirten Mustafa Can Demirtaş; "Aspir bitkisi, yağı alındıktan sonra posası küspe olarak hayvanlara yem oluyor. Bu küspe, içerdiği % 25' e varan ham protein oranıyla hayvancılıkta iyi bir yem kaynağıdır. Ayrıca aspirin filtrelerden çıkan posası ise yakıt olarak kullanılıyor. Kalorisi yüksek olan ve kömürden daha fazla dayanan bir yakıt oluyor" dedi.

ASPİR TAM BİR VİTAMİN KAYNAĞI

Aspir bitkisinin çiçeklerinde amino asitler, mineral maddeler ile B1, B2, B12, C ve E vitaminlerinin bulunduğunu belirten Mustafa Can Demirtaş; "Aspir içeridği vitaminler nedeniyle sağlık alanında zayıflamak için, ateş düşürücü olarak, kusmayı teşvik ettiği için zehirlenmelerde panzehir olarak ve kabızlığa karşı faydaları var. Öğütülmüş aspir tohumları hardal yağı ile karıştırılarak romatizmaya karşı merhem olarak kullanılıyor. Gıda alanında, kavrulmuş aspir tohumları nohut, buğday ve arpa ile karıştırılarak çerez olarak ta tüketilebiliyor" diye konuştu.

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