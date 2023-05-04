Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yaz aylarında düşüş hızlanacak

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sabah TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Enflasyondaki düşüş baz etkisinden çıktı. Bu düşüş artık alınan tedbirlerle oluyor. Ülkemizde yurt dışı kaynaklı bir enflasyon baskısı kalmadı. Yaz aylarda düşme trendi kendisini çok açık bir şekilde hissettirecek" dedi.