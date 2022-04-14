Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ek istihdama devlet garantisiyle işbaşı eğitim programında yeni dönem başlıyor. Aktif iş gücü programlarından bu yıl 500 binin üzerinde vatandaşın yararlanması hedefleniyor. Türkiye İş Kurumu'nca Aktif İşgücü Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle zorunlu istihdam süresi uzatıldı. Daha önce program süresinin 2 katı olan asgari istihdam süresi 3 katına çıktı. Program düzenlenecek işyerlerinde aranan personel şartı 2 kişiden 5 kişiye yükseltildi. Kurs ve programlara katılanların en az yüzde 50'sini istihdam koşulu da yüzde 70'e çıkarıldı.

İstihdama ivme kazandırmak amacıyla mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programından yararlanma koşulları değiştirildi. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor. Programa katılanların cep harçlığını Kurum karşılıyor.

Programa katılan iş arayan statüsündeki katılımcılar için günde 164 lira, öğrenciler için 122 lira, işsizlik ödeneği alanlar için 82 lira ödenecek. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılanlara 180 lira cep harçlığı veriliyor. İşbaşı eğitim programına katılarak iş yerinde haftada 6, 26 gün çalışanlara net asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira ödeme yapılıyor.

SİGORTALI SAYISI 5'E ÇIKTI

Programı, en az beş sigortalı çalışanı olan işverenler başvurabiliyor. Programdan yararlanacak işverenin katılımcıların en az yüzde 70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edebiliyor. Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu "nitelik gerektirmeyen meslekler" olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde program düzenlenebilecek.

2 YILA KADAR DESTEK

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanacak. Program kapsamında 3 ayın sonrasında 9 ay yükümlülük olduğu İçin kişi 1 sene istihdam edilmiş olacak.

Aynı şekilde 6 ay program sonrasında 18 ay yükümlülük olduğu İçin kişi 2 sene istihdam edilmiş olacak. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Programdan çağrı merkezleri, perakende dışındaki sektörler faydalanacak.

SAĞLIK PRİMİ DE DEVLETTEN

Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak. Programa katılan kişilere İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunuyor. Programa başvuru şartlarını sağlayanlar 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri, hizmet merkezleri, İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilir.

KİMLER YARARLANABİLİR?

İşbaşı eğitim programına Kurum'a kayıtlı işsiz vatandaşlar, 15 yaşını tamamlamış olmak, emekli olmamak, işverenin birinci veya ikinci dereceği akrabası, eşi olmamak koşuluyla başvurabilir. Başvuranların programın başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmaması gerekiyor.

BİRDEN FAZLA PROGRAMA KATILMAK MÜMKÜN

Meslek öğrenmek isteyenler program, kurslara 2'şer defa katılabilir. Toplam sayının üçü aşmaması gerekiyor. Çalışanların mesleki eğitimi hariç olmak üzere daha önce program, kursa katılanlar için 9 ay bekleme süresi uygulanacak.

ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KONTENJAN

Mesleki eğitim kursu düzenleyecek işyerlerine ilişkin kurallar da değişti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumları, üniversiteler, özel sektör işyerleri, kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla kamu kurumu ve bu nitelikteki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları ile kurs düzenlenebilecek. Tüm kurslarda en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek.

Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalı çalışanları olması durumunda kurslardan yararlanabilecekler. Sigortalı işçi sayısı 5- 9 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı en fazla 12 kişi olacak. Sigortalı sayısı 10- 49 arasında olan işyerleri 24; 50 ve daha fazla işçisi bulunan işyerleri ise toplam işçi sayısının yüzde 50'sine kadar sayıda kursiyer ile kurs düzenleyebilecek. Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı süre ile istihdam edilecek.