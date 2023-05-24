BDDK Başkanı Akben: "Finans sektörünü genişletmeli, tabana yaymalıyız" | Video

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen ilk etkinlikte konuşmacı olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İstanbul Finans Merkezi'nin, Türkiye'nin finansal ve ekonomik bir güç haline gelme sürecinde önemli bir adım olduğunu söyledi.