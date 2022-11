BESA Holding 2023'e 15 milyarlık yatırımla giriyor

Bir ay önce holdingleşme çalışmasını tamamlayan BESA Holding, yatırımda gaza bastı. Ankara'ya 15 milyarlık yatırımla yeni bir şehir kuracak olan BESA, Afyoın ve Konya'da enerjiye 25 milyon yatırım yapacak.

Ankara'da 50 yıldır faaliyet gösteren BESA Holding yatırımda gaza bastı. 2023'te inşaat ve enerjide önemli yatırımlar yapacak olan BESA Holding'in Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Ankara Ballıkuyumcu mevkiinde 15 milyar liralık yatırımla konut, ofis, otel, hastane, eğlence merkezi, okul, cami, kreş hatta yaşlı bakım merkezinin olduğu yeni bir projeye başlayacaklarını belirterek, "Yeni bir şehir kuruyoruz" dedi. Bezci, Afyon ve Konya'da da güneş enerjisi santrallerine 25 milyon dolar yatırım yapacaklarını anlattı.



ImageBESA'nın holdingleşme süreci yeni tamamlandı. Ana faaliyet alanlarınız nelerdir? Babam Mimar Salih Bezci tarafından kurulan BESA Holding, Ankara'da 50 yıldır faaliyet gösteriyor. İnşaat, arazi ve gayrimenkul geliştirme, AVM yapımı ve işletmeciliğinin yanı sıra enerji, telekomünikasyon, turizm ve teknoloji sektörlerinde büyüyoruz. Yaklaşık 1 ay önce holding sürecini tamamladık. Bugüne dek 10 binden fazla konut ürettik. Çok sayıda iş ve alışveriş merkezi projesi ile adından söz eden bir şirketiz. Ankara'nın ikonu olmuş Panora AVM, Armada AVM, Galleria AVM projelerimizden sadece birkaçı… Güneş enerjisi santralleri yapıyoruz.



ImageDevam eden yatırımlarınız neler? Bodrum'da The Bo Viera ve The Bo Vue projesini yapıyoruz. The BO Viera Bodrum Küçükbük lokasyonunda 150 dönümlük alanda… 234 rezidans, 76 villa inşa ediyoruz. The Bo Vue projemizde Hilton'un en üst segmenti Curio ile anlaşma yaptık ve nisanda açılışını gerçekleştiriyoruz. 1.2 kilometre sahil şeridinde 5 farklı konseptte lüks restoran ve beach var. Ankara'da 54 bin metrekarelik alanda Kent İncek projemiz var. Toplam 604 konut yapıyoruz. 33 bin metrekare yeşil alan olacak. Biz yeşile çok önem veriyoruz. Önümüzdeki yıl enerji sektörüne ayırdığımız bütçe 25 milyon dolar… Konya'da 6, Afyonkarahisar'da 40 MW GES projemiz var. 2023'te BESA Ankara projemizin lansmanını yapacağız. Başkent'e bugüne kadar kendi yaptıklarımız dahil en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz.



ImageBESA Ankara projesinin yatırım miktarı nedir? Yaklaşık 15 milyar TL yatırım yapacağız. İnşaat sürecinde aileleriyle birlikte 28 bin kişiye doğrudan ekmek sağlayacağız. Ankara Ballıkuyumcu mevkiinde yapacağımız projede 7.750 konut, 1.250 ofis, 2 adet otel, hastane, şehrin en kapsamlı alışveriş ve eğlence merkezi, okul, kreş, camii, yaşlı bakım merkezi olacak. Mimar Gökhan Aksoy ile projeyi geliştiriyoruz. Yeni bir şehir kuruyoruz.



ImageNe zaman tamamlanacak? Bu proje bizi heyecanlandırıyor. Etap etap gideceğiz. Önümüzdeki yıl nisan-mayıs gibi başlarsak 7-8 yıl içinde tamamını bitirmiş oluruz. Konutları etap etap 1.500 adet olarak planlıyoruz. İki yıl içinde teslimler başlayacaktır. Bu projede Cumhurbaşkanımız da bizi cesaretlendirdi. Yeni ekonomi modeli büyüme odaklı. Konut satışları iyi gidiyor, inşaat sektörü de büyümenin lokomotifi…



İSTANBUL'DA DAYATIRIMLARIMIZ OLACAK

Imageİstanbul'da da yeni yatırım planlıyor musunuz? BESA Holding olarak gelişen, büyüyen, bölgesinde ve dünyada önemli bir güç haline gelen ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için ihtiyaç duyulan her sektörde, her yerde faaliyette bulunmaya çalışıyoruz. Kısa süre öncesine kadar sadece Ankara'da yoğunlaşıyorduk ama ülkemizin çok sayıda yöresinde yatırıma ve yatırımcıya ihtiyaç var. Bunun için sınırların dışına çıkmaya karar verdik. İstanbul'da da elbette yatırımlarımızın devamı olacak.



ImageYurtdışına açılır mısınız, böyle bir hedefiniz var mı? Türkler inşaat konusunda emekçi, yoğun çalışan ve iyi işler başaran bir millet olduğu için dünyanın inşasında rol aldılar. Sektörde Çin ile yarışıyoruz. Ancak bizde de işgücünde sorunlar başlıyor. Kalifiye eleman bulmak her geçen yıl zorlaşıyor. İnşaat maliyetlerindeki artış da sektörde daralmaya neden oluyor. Bunlar bir araya geldiğinde yurtdışına sıcak bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz Türkiye...

BODRUM'DA YÜZDE 80'İ TAMAMLADIK

ImageBodrum'daki The BO Viera projeniz hangi aşamada? Projemizi Cumhurbaşkanımızın direktifleri sonucunda revize ettik. Yüzde 80'ini tamamlamış durumdayız, kısa süre içerisinde de kalan kısmı tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında peyzajından mimarisine kadar Bodrum'un en gözde projelerinden bir haline gelecek. Orada otel yatırımı da var. Hilton ile anlaşma yapmak bize müthiş bir vizyon ve tecrübe kattı.

SOSYAL KONUT HAMLESİ İNŞAATI HAREKETLENDİRECEK

ImageHükümetin sosyal konut hamlesinin fiyatlara ve sektörün canlanmasına nasıl bir katkısı olur? Sektör olarak çok olumlu değerlendiriyoruz ve aynı zamanda inşaat yapılacak olan bölgelerde hem yatırımcıya hem de arsa sahiplerine ciddi etkisi olacak. Bu hamle durağanlaşan, geri planda kalan, sektörü üretmek yerine izlemek ile yetinen inşaat sektörü temsilcilerini yeniden tekrar harekete geçirecek.

ANKARA'YA GÖNÜLDEN BAĞLIYIZ

ImageBirazda ATO ve TÜGİAD'daki seçimler ile Beşiktaş'ı konuşalım… Biz ailece Ankara'ya gönülden bağlı bireyleriz. Sadece kendi işlerimiz için değil Başkent ekonomisinin de büyümesi için gayret sarf ettik. Bundan sonra da edeceğiz. Babam Salih Bezci Ankara Ticaret Odası'nda önceki dönemlerde başkanlık yaptı, çok sayıda eseri var. Ben de onun yolunda ilerlemeye devam ediyorum. Beşiktaş'a da aşkla bağlı bir kişiyim.

KONYA VE AFYON'A SANTRAL

ImageEnerjide planınız nedir? Rusya-Ukrayna savaşı enerji konusunun ne kadar hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye alternatif enerji kaynakları açısından cennet bir ülke. Güneşi Avrupa'nın çok sayıda ülkesinden fazla alıyoruz. Rüzgâr potansiyelimiz verimlilik açısından çok sayıda gelişmiş ülkeden daha iyi. Biz bunları iyi kullanmalıyız. Ankara'da ilk GES'i biz kurduk şimdi Konya Ovası ve Afyonkarahisar'da yeni santraller kuracağız.