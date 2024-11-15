Bi Dolu içli Köfte ve Mantı'nın kurucusu Çiğdem Koç "Mutfak her zaman ilgi alanımdı"

Bi Dolu içli Köfte ve Mantı'nın kurucusu Çiğdem Koç "Mantı zaten her zaman yapabildiğim bir üründü. İçli köfte benim için farklı bir alandı. Antakyalı bir komşum vardı. sağ olsun ondan öğrendim içli köfte yapmayı"