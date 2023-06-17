Video Ekonomi Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı | Video
Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı | Video

Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı | Video

17.06.2023 | 10:42

Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı. Ödemeler hangi alanları kapsıyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı..

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