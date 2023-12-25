Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya Entegre Finans çalışmalarını anlattı | Video
Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, Turkuvaz Medya Finansın Geleceği Zirvesi'nde Colendi'nin yatırımlarını anlattı.
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