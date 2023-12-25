Colendi Sigorta Genel Müdürü Ersin Al: "2024'te iş ortaklıkları ile çok ciddi çarpanlarla büyüyeceğiz" | Video
Colendi Sigorta Genel Müdürü Ersin Al, Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, birçok ilki başardıklarını vurguladı. Al, "Biz tipik bir sigorta anlayışının dışında hareket ediyoruz. Farklı iş ortaklıklarına gideceğiz. 2024'te çok ciddi çarpanlarda büyüyeceğiz." dedi.
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