Video Ekonomi E-Ticaret en fazla mobilden yapılıyor
E-Ticaret en fazla mobilden yapılıyor

E-Ticaret en fazla mobilden yapılıyor

11.05.2022 | 11:51

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E-ticaret’te bilgisayarların yerini mobil telefonlar alıyor. IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, “Mobilin kullanım oranları yüzde 70 bandına doğru ilerliyor. Dijitalleşmeyen firmaların ileride var olması mümkün olmayacak” dedi.

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A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu'nda Bora Balar'ın sorularını yanıtlayan IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, e-ticaret sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. "Artık pandemi sonrasındaki e-ticareti konuşmanın vakti geldi" diyen Özkara, şunları kaydetti: "2020'nin ilk dönemindeki e-ticaret büyümesi 2021'de de devam etti. 16 bin liraya yakın e-ticaret sitesine hizmet veriyoruz ve 8 milyondan fazla siparişi inceledik. Bazı illerde KOBİ'lerin kendi fiziki dükkânında yaptığı cirodan daha fazlasını e-ticaret'te yapabildiğini gördük. Burada ön plana çıkan başka konu ise mobil siparişlerin yani mobil telefonların kullanılmasında yaşanan artış. Burada yapılan ticaretin normal bilgisayarla yapılanı geçtiğini görüyoruz. Bu yıl mobil telefonların daha yoğun kullanılmaya başlandığını net olarak görebiliyoruz. Oranlar mobilde yüzde yüzde 70 bandına doğru ilerlemiş durumda."

POTANSİYEL BÜYÜK
E-ticarete ilişkin son verilere de değinen Özkara, 2020 yılında 226 milyar olan e-ticaret hacminin 2021'de 381 milyar TL'ye çıktığını anımsattı. Özkara, "Bu yıl da ciroda yüzde 75 siparişte ise yüzde 30 oranında da siparişte artış bekliyoruz. 2022 yılının ilk aylarının rakamları bunu yakalayacağımızı gösteriyor" dedi. E-ticaretin genel perakendedeki oranı yüzde 17'lere geldiğini anımsatan Özkara, şunları kaydetti: "Gelişmiş ülkelerde bu oran pandemi öncesinde bu rakamlardaydı. Onlarda yüzde 20'lerin üzerinde çıkıldı. Bu oranlara ulaşmamız gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de 3 milyona yakın KOBİ olduğu ifade ediliyor. Ancak bunların e-ticaret yapabilenlerin toplamı 300 bin civarında. Aslında bu da bize gösteriyor ki daha birçok işletme e-ticarete yönelebilecektir. Artık e-ticaret bir zorunluluk haline geldi. Artık dijitalleşmenin olmadığı işletmenin ileride var olması mümkün olmayacak."

ALIŞVERİŞ ÇEŞİTLENECEK
Metaverse dünyasının da e-ticarette önemli bir rol alacağını belirten Özkara, "Pandemiyle hayatımıza giren dijitalleşme, kısa sürede daha fazla hayatın içerisinde yer alacak. İlerleyen dönemde metaverse dünyası, online alışverişleri sanal alışveriş merkezleri içerisinde reyonları gezerek, hatta ürünleri fiziksel olarak deneyimleyerek kullanacağımız bir dünyaya doğru evrilecek" dedi.

YENİ BAŞLAYANLAR DİKKAT!
Özkara, e-ticarete başlamak isteyen işletmelerin, ihtiyaçlarını karşılayacak güvenli bir altyapıya, ürün ödemesini almak için sanal POS', müşteriye iyi bir deneyim sunmak ve ürünleri ulaştırmak için sağlam bir kargo anlaşmasına ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Seyhun Özkara, e-ticarete yeni başlayacak şirketlerin pazarlama ve satış kanalları noktasında 360 derece strateji belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. E-ticarete yeni başlayacak şirket, kurum veya gerçek kişilerin fiziki mağaza gibi dijital mağazalarıyla yakından ilgilenmesi gerektiğini kaydeden Özkara, şunları kaydetti: "Pandemiyle beraber tüketicilerin beklentileri de değişti, internetten aldıkları bir ürünün 0-48 saat içinde teslim olmasını bekliyor ve buna göre alışveriş yapıyorlar. Bu dönemde kargo ve lojistik alanının hem önemini hem de gelişime açık olduğunu gördük. Firmalar sektörüne, sattığı ürün grubuna ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet alabileceği kargo firmalarıyla anlaşmalı. Yazılım desteği alma konusunda neler önerirsiniz? Bu işin maliyetleri neler? Ürünlerini internetten satmak isteyen işletmelerin tercih edebileceği birkaç yöntem var. E-ticarete başlarken dikkat edilmesi gereken konulardan biri sitenin ve siteye gelen müşterilerin datalarının güvenliği. Kullanacağınız altyapıyı seçerken hem data güvenliğine hem de kullanacağınız panelin kolay olmasına, esnek ve güncel bir yazılım seçmeye özen gösterin. Kullandığınız yazılım e-ticaret yolculuğunuzun başından sonuna çok önemlidir."

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