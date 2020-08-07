Video Ekonomi Ekonomist Kadir Tuna, döviz üzerindeki gelişmeleri yorumladı | Video

Ekonomist Kadir Tuna, döviz üzerindeki gelişmeleri yorumladı | Video

Ekonomist Kadir Tuna, döviz üzerindeki gelişmeleri yorumladı | Video
07.08.2020 | 00:24

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Ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna, ekonomideki son gelişmeleri A Haber'de yorumladı.

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