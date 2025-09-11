Faizsiz ev ve işyeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum detayları duyurdu: "Bu sistemde devlet güvencesi var" | Video
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum faizsiz ev ve işyeri alımında yeni dönemin detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, "Sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır." açıklamasında bulundu.
