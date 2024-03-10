Gabar’da 2024’ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı | Video 10.03.2024 | 12:39 Şırnak'ta, terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü. 2019 ve 2020 yıllarında bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası açılan kuyulardan petrol çıkartıldı. Çalışmalar ile birlikte 30, 35 bin varil çıkartılırken bu sayı 37 bine ulaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda, günlük 30, 35 bin varil çıkartılırken, bu rakam 37 bin varil petrol üretime ulaşıldı. 2024 yılı sonunda hedef günlük 100 bin varile ulaşmak.

Bölge halkı, yapılan çalışmalardan ve gelen müjdeli haberlerden umutlu. Gabar Dağı eteklerinde kurulu Kayaboyun Köy muhtarı Hakan Vural, eskiden buralarda olaylar olduğunu, insanların eziyet çektiğini ve hzurusuzluk olduğunu söyledi.

Şimdi ise, petrol sayesinde çok güzel şeyler olduğunu belirten muhtar Vural, "Mutlu ve huzurlu oluyoruz. Buda gençlerimize yansıyor. İlerde daha çok yansıyacağını umuyoruz. Yetkililerden de ricamız artık gençlerimiz dışarıya gitmesin, kendi memleketlerinde çalışsınlar. İlerde bu rezervler artınca da bölgeye çok faydası olacak. Eskiden yüzlerce askerle girilemeyen bu Gabar Dağına, şimdi kırmızı tulumlu TPAO elemanları dolaşıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Her gün yeni bir rezervin çıkmasıyla tıpkı milli takımımızın yabancı takımlara gol attığı gibi mutlu oluyoruz. Umutluyuz, bu petrolün ilerde ülkemizin ekonomisine büyük katkısı olacak. Şırnak'ımızda kalkınacak. Yöre halkıda mutlu, inşallah onlara da iş sahası açılacak" dedi.

Akçay Köy Muhtarı Ramazan Yılmaz da, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan sismik çalışmalarında ilk olarak Gabar Dağı'nda petrolün keşfedildiğini hatırlattı. 4 yıl içinde 35-40 kuyuda çalışmalar devam ettiğine değinen Yılmaz, günlük 35 bin varili geçtiğini kaydetti.

"ESKİDEN BÖLGE BARUT KOKUYORDU, ŞU AN PETROL KOKUYOR"

Köylüler olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bu petrolün ülke ekonomisine vereceği katkı ile birlikte, köy gençlerinde umutları artıyor. Gençlere de iş sahaları açılmasını bekliyorlar. Mevsimlik işçi olarak batı illerine gideceklerine bu gün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Gençler kendi evlerin önünde, kendi dağlarında çalışmak istiyor. Eskiden bölge barut kokuyordu, şu an petrol kokuyor. Bu huzur konusunda da çok mutluyuz. Eskiden gidemediğimiz yerlere şu an rahatlıkla gidebiliyoruz. Petrol sayesinde aşamadığımız dağlara yol açtılar. Hayvancılık açısında da ulaşamadığımız yerlere şimdi daha rahat ulaşabiliyoruz. Bu gidişle de varil sayıları artıyor. Her kuyu daha sevinçli ve müjdeli haber ile geliyor" dedi.