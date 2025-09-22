Gram altın rekor kırdı! Altında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş canlı yayında değerlendirdi | Video

Gram altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 920 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki altında yükseliş sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isim İslam Memiş, konuyu A Haber'de değerlendirdi.