Güneydoğu ihracatı pandemide rekor kırdı

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri Koordinatör Başkanı Kileci, pandemi döneminde bölgede ihracatın çeşitlilik sayesinde arttığını belirtti. Kileci, “Yıl sonunda bölge hedefimiz 12 milyar $” dedi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracat rakamları A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında masaya yatırıldı. Hande Özdemir Gül'ün sunduğu programın konuğu Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracatın artarak devam ettiğini söyleyen Kileci, "Bizim çok farklı çeşitte ürünümüz var. Bu bize önemli bir avantaj sağlıyor. Çeşitlilik sayesinde risklerimiz de azalıyor. Güneydoğu pandemi döneminde de hız kesmedi. Pandemi döneminde dünya çapındaki olumsuzluklara rağmen özellikle Gaziantep özelinde ihracatımız arttı. Pazarımızı da çeşitlendirdik. Uzakdoğu ve Afrika pazarında da güçlendik. Yıl sonunda bölge hedefimiz 12 milyar dolar, Gaziantep'te ise 10 milyar dolarlık ihracat yapmak. Bu geçen yıla göre ihracatta yüzde 25 artış demektir" dedi.





6 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

İlk 6 ayda bölgenin ihracatının 6 milyar, Gaziantep'in ise 5 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Kileci, "İhracatta ilk 6 ay yavaş son 6 ay daha hızlı geçer. Ulaşılabilir hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu. Pazar çeşitliliğin çok önemli olduğunu ve Körfez'de artık büyüyecek yerin kalmadığını dile getiren Kileci, "Tüneller sayesinde İskenderun bizim liman merkezimiz, Amanos Dağları'nın arkasındaki saha ise Gaziantep öncülüğünde üretim üssü olacak. Aynı zamanda yurtdışındaki yatırımcıların da lojistik merkezi haline gelecek. Bu coğrafyada en sağlıklı ve güvenli bölge bizim bölgemizdir. Yabancı yatırımcıyı bölgeye çekip, kendi lojistik merkezlerini oluşturup, Ortadoğu'ya ürün satmalarını sağlayabiliriz" dedi.





GÜMRÜK LABORATUVARI MÜJDESİ

Türkiye ihracatındaki ABD ve Avrupa pazarına yönelik artışın kendilerinde de olduğunu anlatan Kileci, şöyle konuştu: "Biz yumurtaları bir sepete koymuyoruz. Güneydoğu ihracatında AB ülkeleri yüzde 19.4 payla ikinci, Amerika ülkeleri ise yüzde 15.1 payla üçüncü sırada bulunuyor. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Mısır, Libya ve İsrail; bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkeler." Türkiye tekstil ihracatının yüzde 25'inin Güneydoğu'dan yapıldığını dile getiren Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyimin yer aldığı bilgisini de paylaştı. Kileci, şöyle devam etti: "Türkiye'nin ihracatını sürekli artıran bölgelerinden Güneydoğu'nun en çok ihracat gerçekleştiren şehri Gaziantep'e bir Gümrük Laboratuvarı kurulacak. Bütün bu çabalarımızın hem bölgemize hem de ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağına inanıyoruz." Suriye ile ticarete de değinen çeken Kileci, "Suriye'nin aldığı en önemli ürün grubu çimento ve demir. Bu ürünlerin ihracatında ciddi artış var çünkü yeniden yapılanma içerisinde olan Suriye, önemli girişimlerde bulunuyor. Kilis, Ortadoğu ve Suriye ile iş yapmak isteyen yatırımcılar için çok önemli bir il. Özellikle Polateli, Amanos Tünelleri bölge için önemli. Denize olan mesafemiz kısalıyor, lojistik maliyetlerimiz düşüyor. Amanos Tünelleri sayesinde Gaziantep'in öncülüğünde Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis gibi bölge illerinde önemli başarılar elde edilecek" dedi. Kilis'in 6 ayda 27 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Kileci, geçen yıla göre aynı dönemde yüzde 55'lik ihracat artışı olduğunu da dile getirdi.





KOBİ'LERDE GÜNDEM SİBER GÜVENLİK

Programın bir diğer konuğu ise E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi Yüksel Eminoğlu oldu. KOBİ'lerin özellikle siber saldırı konusunda önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Yüksel, "E-ticaret altyapılarında mutlaka ekstra önlemler alınmalı. E-ticaret sitelerinde bilgisayar korsanları en çok müşteri kredi kartı bilgilerini almaya yönelik işlemler gerçekleştiriyor. Tüketiciler bir güvenlik sertifikası ile korunan e-ticaret sitelerini seçmeliler. E-ticaret siteleri, güvenlik sertifikalarını gösteren link/logoları site altında paylaşır. Tüketiciler bu linklere tıklayıp ilgili sertifikayı görebilir. KOBİ'ler bu konularda gerekli yatırımları yapmaları gerekiyor" dedi. Bir kredi kartının dolandırıclıların eline geçmesi durumunda her kredi kartı başına 172 dolar, toplamda da 36 bin dolarlık bir maliyet söz konusu olduğunu da belirten Eminoğlu, şöyle konuştu: "Güvenlikle ilgili bir açık olduğunda KOBİ'ler müşterilerini ve itibarlarını kaybedebiliyor. Yüksek satış rakamlarına ulaşabilmek için e-ticaret platformlarında tüketiciye güven veren altyapılar önem kazandı. E-ticaret sitelerinin güvenliğini sağlayan en temel yöntem SSL güvenlik sertifikasıdır. Bu sertifika sadece sizinle site arasındaki verinin güvenli bir şekilde taşınması ve tabii ki site ile banka arasındaki haberleşmenin de aynı şekilde güvenli olmasını sağlar."