İlay ve Sinan’la #ParaflıUçuşlar Balkanlar’da! İlginç denemeler ve anlar #BuParafta!
‘İlay ve Sinan’la Paraf'lı Uçuşlar’ başlıyor! Sizi dünya çapında olağanüstü bir keşfe çıkaracak olan program; Sabah Youtube kanalında! Usta gazeteci Sinan Özedincik ile ünlü oyuncu İlay Erkök; Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’dan Amerika’ya uzanan yolculuklarında unutulmaz maceralar, nefes kesici manzaralar vaat ediyor! İlk bölümde zengin tarihi, canlı gelenekleri ve hayranlık uyandıran doğal güzellikleriyle Balkanlar’ı keşfediyoruz! Balkanlar’ın ikonik yapıları, gizli mücevherleri nefesinizi kesecek.
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