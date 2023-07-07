Video Ekonomi İlay ve Sinan’la #ParaflıUçuşlar Balkanlar’da! Sokak lezzetleri ve yemekler #BuParafta!
İlay ve Sinan’la #ParaflıUçuşlar Balkanlar’da! Sokak lezzetleri ve yemekler #BuParafta!

İlay ve Sinan’la #ParaflıUçuşlar Balkanlar’da! Sokak lezzetleri ve yemekler #BuParafta!

07.07.2023 | 11:17

‘İlay ve Sinan’la Paraf'lı Uçuşlar’ başlıyor! Sizi dünya çapında olağanüstü bir keşfe çıkaracak olan program; vSabah Youtube kanalında! Usta gazeteci Sinan Özedincik ile ünlü oyuncu İlay Erkök; Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’dan Amerika’ya uzanan yolculuklarında unutulmaz maceralar, nefes kesici manzaralar vaat ediyor! İlk bölümde zengin tarihi, canlı gelenekleri ve hayranlık uyandıran doğal güzellikleriyle Balkanlar’ı keşfediyoruz! Balkanlar’ın ikonik yapıları, gizli mücevherleri nefesinizi kesecek.

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'İlay ve Sinan'la Paraflı Uçuşlar' yol boyunca yerel mutfakları tadacak, büyüleyici tarihi manzaralara eşlik edecekler. Üstelik macera sadece bunlarla sınırlı değil. İlay ve Sinan, yaptıkları seyahat planlarıyla kişisel deneyimlerini, yaşadıkları zorlukları, keşif notlarını da paylaşarak sizi de yolculuklarına dahil edecek. Haydi 'İlay ve Sinan'la Paraflı Uçuşlar'ın gözünden farklı kültürleri öğrenmeye, dünya harikalarını keşfetmeye…
İlay ve Sinan'la #ParaflıUçuşlar başlıyor! Macera #BuParafta, hazır mısınız?
İlay ve Sinan'la #ParaflıUçuşlar Balkanlar'da! İlginç denemeler ve anlar #BuParafta!

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