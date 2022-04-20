Video Ekonomi İş süreçleri dijital robotlara emanet
İş süreçleri dijital robotlara emanet

İş süreçleri dijital robotlara emanet

20.04.2022 | 17:12

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KOBİ’lerin gündeminde dijital işgücü yönetimi var. Bu süreçler artık robotlara emanet. 10 yıldır bu teknoloji ile ilgili çalışan Unite’nin CEO’su Malkoç Sualp, şirketlerde çalışanların birçok işi bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

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A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu'nda, dijital iş gücü yönetimi masaya yatırıldı. Duygu Gözde Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Unite CEO'su Malkoç Sualp, şirketlerde çalışanların birçok işi bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, "Dijital iş gücü çözümleri de arka tarafta Robotic Prosses Otomasyon denilen bir teknoloji kullanılıyor.


Bu da insanların aynı o sistemlerle hareket etmelerini, işleyişlerini simüle eden bir teknoloji. Örneğin data girişi için bir klavye kullanılıyor. Bunun üzerinden veri girişi gerçekleştiriliyor. Robotlarda arka tarafta bu veri girişlerini bir iş akışı üzerinden işliyor. Karar verme, belge yazdırma, sözleşme hazırlama işlerini uçtan uca gerçekleştiren bir teknoloji" diye konuştu.

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