İsviçreli ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisi için çarpıcı tahmin! Para piyasasında ilk sinyaller geldi

Türkiye ekonomisin Covid-19 yılı olarak anılan 2020 yılında ve sonrasında gösterdiği performansla yabancı ekonomistlerin dikkatini çekiyor. SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan İsviçreli ekonomist Charles-Henry Monchau, Ekonomis Gazeteci Mete Dirice’nin sorularını yanıtladı. Monchau, Türkiye ekonomisinin önünde gerçekten yüksek bir büyüme göründüğünü yorumlarken, para piyasalarındaki beklentilerini açıkladı.