İsviçreli ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisi için çarpıcı tahmin! Para piyasasında ilk sinyaller geldi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:23
09:58
01:51
Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video 30.11.2021 | 13:26
03:38
03:49
Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video 30.11.2021 | 10:07
07:13
25:15
'Faiz inerse üretim artar' 29.11.2021 | 10:16
03:33
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı 28.11.2021 | 12:01
03:33
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 28.11.2021 | 11:58
03:52
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 28.11.2021 | 11:55
03:11
Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? 28.11.2021 | 11:51
02:16
Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli enflasyon açıklaması! 26.11.2021 | 11:16
10:01
SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
01:30
01:50
02:13
Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video 24.11.2021 | 15:17
07:15
01:08
İsviçreli ekonomistin kur yorumu "Türkiye ile ilgisi yok" | Video 24.11.2021 | 09:12
43:36
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 23.11.2021 | 14:16
Türkiye ekonomisin Covid-19 yılı olarak anılan 2020 yılında ve sonrasında gösterdiği performansla yabancı ekonomistlerin dikkatini çekiyor. SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan İsviçreli ekonomist Charles-Henry Monchau, Ekonomis Gazeteci Mete Dirice’nin sorularını yanıtladı. Monchau, Türkiye ekonomisinin önünde gerçekten yüksek bir büyüme göründüğünü yorumlarken, para piyasalarındaki beklentilerini açıkladı.