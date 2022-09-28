KOBİ bankacılığında dört "İ" dönemi "İmalat, ihracat, inovasyon ve istihdam"

KOBİ bankacılığında istikrarlı ve katma değerli büyüme için dört ‘İ’ dönemi başladı. Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Birim Müdürü Lokman Avcı, “KOBİ bankacılığını imalat, ihracat, inovasyon ve istihdam olmak üzere dört ‘İ’ üzerine tesis ettik” dedi.