Mayi Tuz Kurucu Ortağı Sibel Gözüyukarı Eyiler "Avrupa Amerika ve tüm Türkiye'ye yetecek kadar tuzumuz var"
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Mayi Tuz Kurucu Ortağı Sibel Gözüyukarı Eyiler "Araştırmalarımıza göre dünyada sadece beş tane kaynak tuz olabilecek niteliklere sahip. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de. Biz, ülkemizden çıkan tuz çeşidi olarak ve Türkiye'den çıkan bir marka olarak tüm dünayaya tanıtmak istiyoruz"