Memura rekor zam! İşte meslek meslek yeni maaşlar | Video
Hükümet memur ve emekli vatandaşını yine enflasyona ezdirdmedi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli maaş zammı açıklandı. En düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya çıkarken, memura yüzde 17.55 oranındaki artışla birlikte "ilave ödeme" adıyla 8 bin 76 lira zam yapıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:15
Memura rekor zam! İşte meslek meslek yeni maaşlar | Video 06.07.2023 | 09:19
04:28
İkinci el araç fiyatlarına düzenleme! Bakanlık düğmeye bastı | Video 06.07.2023 | 09:20
12:40
02:53
08:30
10:32
01:08
02:21
04:36
19:01
Ayakkabı devinden 1.4 milyarlık yatırım 04.07.2023 | 07:00
04:38
05:23
Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Emekliye üçlü zam müjdesi | Video 03.07.2023 | 09:18
02:50
02:41
Memur ve emekliye zam, torba yasa... Kabine toplanıyor | Video 02.07.2023 | 15:48
06:02
04:56
04:31
İşte memur ve emekli maaşı temmuz zammı oranları | Video 02.07.2023 | 08:50
03:38
04:31
02:36
Ev kadınlarına prim desteği! Emekli olmak isteyen o rakamı ödeyecek | Video 30.06.2023 | 08:31