Memura rekor zam! İşte meslek meslek yeni maaşlar | Video

Hükümet memur ve emekli vatandaşını yine enflasyona ezdirdmedi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli maaş zammı açıklandı. En düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya çıkarken, memura yüzde 17.55 oranındaki artışla birlikte "ilave ödeme" adıyla 8 bin 76 lira zam yapıldı.