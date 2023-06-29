Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! Vergi indirimi ile erken emeklilik kapısı açılıyor | Video

İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar, vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabilir. Engelli vatandaşlar da vergi indirimi alıp erken emeklilik fırsatı yakalayabilir. Sağlık sorunları nedeniyle işe gitmek de zorluk yaşayanların emeklilik işlemlerinde bazı ayrıcalıklar tanınıyor.