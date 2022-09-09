San Kuaför Kurtköy Şubesi Sahibi Recep Taşkın: "Hedefimiz biraz daha globalleşmek" | Video
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San Kuaför Kurtköy Şubesi Sahibi Recep Taşkın SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Recep Taşkın "San Kuaför yurt içinde ciddi bir büyüme sağladığı için yurt dışına da açılmayı planlıyoruz. Hedefimiz biraz daha globalleşmek" dedi.