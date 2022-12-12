SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde takvim belli oldu! İşte o tarih… | Video

EYT son dakika haberleri...Milyonlar Kabine Toplantısı'na odaklandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi Türkiye gündeminde sıcaklığını giderek artırıyor. Birçok vatandaş 'EYT yaş sınırı ne olacak, EYT'de son durum' sorularına yanıt ararken, bugün tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç saat sonra açıklayacağı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarda olacak. Öte yandan AK Parti EYT için Meclis takvimini duyurdu...