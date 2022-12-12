Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde takvim belli oldu! İşte o tarih… | Video 12.12.2022 | 17:03
06:09
01:41
03:24
01:34
Türkiye, Kabine Toplantısı'na kilitlendi! EYT yaş sınırı ne olacak? | Video 11.12.2022 | 13:48
01:34
02:30
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar | Video 09.12.2022 | 10:11
12:54
Bakan Bilgin 2023 bütçe görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulundu | Video 09.12.2022 | 09:03
00:27
SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video 08.12.2022 | 11:32
02:48
23:24
26:00
00:16
Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri | CANLI YAYIN | 08.12.2022 | 08:44
09:06
01:42
Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete'de | Video 07.12.2022 | 09:49
01:09
01:54
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 07.12.2022 | 09:46
02:32
02:13
03:08
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 06.12.2022 | 11:19
EYT son dakika haberleri...Milyonlar Kabine Toplantısı'na odaklandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi Türkiye gündeminde sıcaklığını giderek artırıyor. Birçok vatandaş 'EYT yaş sınırı ne olacak, EYT'de son durum' sorularına yanıt ararken, bugün tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç saat sonra açıklayacağı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarda olacak. Öte yandan AK Parti EYT için Meclis takvimini duyurdu...