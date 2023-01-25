SON DAKİKA: EYT’de flaş gelişme! Yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı | Video
EYT son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme teklifi Meclis'te imzaya açıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
12:55
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den borç yapılandırması açıklaması! | Video 24.01.2023 | 16:30
02:34
02:18
07:33
07:52
05:23
01:06
03:46
04:30
10:03
03:39
11:46
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? | Video 14.01.2023 | 09:37
15:57
01:31
02:47
03:33
18:40
14:05
Bakan Nebati: "Enflasyonda ataleti kırdık" | Video 11.01.2023 | 10:20