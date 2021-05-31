Video Ekonomi Son Dakika Haberi: Kabine toplantısı sonrası kafe ve restoranlar açıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kafe ve restoranların durumu | Video

Son Dakika Haberi: Kabine toplantısı sonrası kafe ve restoranlar açıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kafe ve restoranların durumu | Video

Son Dakika Haberi: Kabine toplantısı sonrası kafe ve restoranlar açıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kafe ve restoranların durumu | Video
31.05.2021 | 20:39

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Son Dakika Haberi: Kabine toplantısı sonrası kafe ve restoranlar açıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kafe ve restoranların durumu | Video 01:21
Son Dakika Haberi: Kabine toplantısı sonrası kafe ve restoranlar açıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kafe ve restoranların durumu | Video 31.05.2021 | 20:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranların durumu ile ilgili son dakika haberi geldi.

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