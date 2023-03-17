SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL! | Video

Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi açıklandı. Buna göre kişi başı 1 milyon 250 bin TL finansman sunuluyor.