SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL! | Video
Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi açıklandı. Buna göre kişi başı 1 milyon 250 bin TL finansman sunuluyor.
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