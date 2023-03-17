Video Ekonomi SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL! | Video
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL! | Video

SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL! | Video

17.03.2023 | 10:11

Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi açıklandı. Buna göre kişi başı 1 milyon 250 bin TL finansman sunuluyor.

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