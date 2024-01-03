Video Ekonomi SON DAKİKA! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu | Video
SON DAKİKA! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu | Video

SON DAKİKA! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu | Video

03.01.2024 | 10:18

Tüketici Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

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