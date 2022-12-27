Tarım Kredi'de 600 üründe büyük indirim! İşte Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! Şeker, salça, yağ, tuz, bakliyat...

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Yeni yıla kısa süre kala Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 600 çeşit üründe büyük indirim... Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunuldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! Şeker, salça, yağ, tuz, makarna, bakliyat...