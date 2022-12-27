Tarım Kredi'de 600 üründe büyük indirim! İşte Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! Şeker, salça, yağ, tuz, bakliyat...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
01:57
07:07
EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 26.12.2022 | 09:15
01:47
00:47
13:31
Çocukları merkezine alan örnek bir proje 25.12.2022 | 09:37
07:02
Asgari ücretle neler değişecek? Gözler şimdi emekli zammında | Video 23.12.2022 | 14:38
19:20
01:09
10:39
09:17
02:23
00:45
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj 21.12.2022 | 19:21
00:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
12:15
Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama | Video 21.12.2022 | 12:15
08:22
02:32
02:27
00:59
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Yeni yıla kısa süre kala Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 600 çeşit üründe büyük indirim... Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunuldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! Şeker, salça, yağ, tuz, makarna, bakliyat...