Ticaret Bakanı Bolat'tan Suriye değerlendirmesi: "Ticari ilişkilerimiz en üst düzeye çıkacak" | Video
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı ihracat rakamları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak "Cari işlemler dengemizde 5 ay üst üste fazla verdik" ifadelerini kullandı. Suriye ile ekonomik ilişkileri de yorumlayan Bolat, “Suriye ile 2024’te 2,2 milyar dolar ihracatımız, 438 milyon dolar ithalatımız oldu" açıklamasını yaptı.
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