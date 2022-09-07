Transformatör sektörü ikiye katladı

Enerjide yaşanan arz sorunu transformatör sektörünün büyüme hızını ikiye katladı. ASTOR’un Genel Müdür Yardımcısı Fatih Işık, “2023’ün ilk çeyreğine üretim hatlarını doldurduk. Üretimin yüzde 80’ini iç pazara vererek ithalatı önlüyoruz” dedi.

Dünyada enerji arzında yaşanan sorunlar transformatör sektörünü hızla büyütüyor. Türkiye ise bu alanda öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Sektör son bir yılda büyüme hızını ikiye katlarken, 2023 yılının ilk yarısı için Türk firmalara şimdiden talep yağıyor. A Para'da Bora Balar'ın sunduğu KOBİ Platformu'nun konuğu sektörün önde gelen oyuncularından ASTOR'un Genel Müdür Yardımcısı Fatih Işık oldu.

Sektörün ilk yarıyılı hakkında değerlendirmelerde bulunan Işık, "Son zamanlarda enerji arzında yaşanan sorunlardan dolayı 2021'de ve bu yıl ciddi anlamda bir talep söz konusu oldu. 2023'ün ilk çeyreğine dahi trafo ve orta gerilim anahtarlama ürünleri konusunda üretim hatlarını doldurduk. Bu konuda paydaşların ani taleplerine de yanıt vermeye çalışıyoruz. Şu an için sektörde olumsuz bir durum yok" dedi.

Temmuz ve ağustos aylarında ivmenin artarak devam ettiğini anlatan Işık, "Eylüle geldik. Talep hâlâ çok yüksek. Ocak-şubat aylarında hava koşullarından dolayı sektör biraz daralıyor. Fakat böyle durumlarda standart dağıtım transformatörleri ve orta gerilim anahtarlama ürünleri dağıtım sektörünün ihtiyacı olan ürünler de stoka alınarak devam ediyor. Bu yıl stokumuz yok çünkü çok ciddi bir talep var" değerlendirmesinde bulundu.

AR-GE BÜYÜMENİN MERKEZİNDE

ASTOR'un yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Işık, "2016'da Ar-Ge merkezimizi açtık. O dönemden beri daha düzenli ve sistematik ilerliyoruz. 2009'dan beri ön çalışmalarımızı yapıyorduk ancak merkezin açılmasıyla bu daha sistematik oldu. Son 6 yıldır büyüme stratejimizin merkezinde Ar-Ge var. Ar-Ge birimmiz yeni ürünlerin yanı sıra kalite ve verimliliğin artırılmasında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle ihracata yönelik ihtiyaç duyulan özgün ürünlerin Ar-Ge merkezinde çalışmalarını yaptıktan sonra uygulama ve kontrollerini yapıyoruz. Sonrasında üretime aktarıyoruz. Böylece hata oranımız çok azalıyor. Kalite ve verimlilik oranımız çok artıyor" ifadelerini kullandı.

Sektörün talep ettiği yeni ürünlerin de Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirildiğini anlatan Işık, "Çok özgün, endüstriyel tesislere yönelik transformatör ve anahtarlama ürünleri geliştiriyoruz. Örneğin Avrupa'da son dönemde gürültü seviyeleri çok önemli hale geldi. Bunun düşürülmesi için ürünleri geliştiriyoruz" dedi.

72 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Sektörün ihracatını her geçen gün artırdığını anlatan Işık, "ASTOR'un ise hem ihracatı hem de cirosu katlanarak artıyor. 72 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın payı üretimin toplam yüzde 20'si. Bu daha yüksek de olabilirdi ancak bizim iç pazara yönelik de ciddi bir çalışmamız var. Özellikle yüksek gerilim transformatörleri ve güç trafolarına talepkar olan TEİAŞ gibi kamu kurumları ya da diğer özel tesislere çözüm üretiyoruz. Biz yanıt vermesek bu durumda yurtdışından alım yapmaları gerekecek. Ana pazarımız yüzde 80 yurtiçi. Ancak biz bu yolla ciddi bir ithalatın önüne geçerek, ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu. Üretimlerinin yüzde 40'ını ihraç etmeyi hedeflediklerini anlatan Işık, "Geçen yıl 60 milyon dolar ihracatımız oldu. Bir önceki yıl bu oran 30 milyon dolardı. Yani ihracatımız her yıl katlanarak artıyor. Ama bunu mevcut ciromuz içinde çok daha yüksek yerlere taşımayı hedefliyoruz" dedi. ASTOR'un Ankara merkezli olduğunu hatırlatan Işık, "Yurtiçinde merkezi bir konumdayız. Ürünlerimizi ihtiyaç olan yerlere rahatlıkla gönderebiliyoruz. İhracatta ise özellikle Mersin Limanı'nı aktif kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi