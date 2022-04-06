Video Ekonomi Turkish Cargo, 61 ülkeye 335 milyon doz aşı taşıdı | Video
Turkish Cargo, 61 ülkeye 335 milyon doz aşı taşıdı | Video

Turkish Cargo, 61 ülkeye 335 milyon doz aşı taşıdı | Video

06.04.2022 | 10:51

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Türk Hava Yolları’nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, salgının olumsuz etkilerinin devam ettiği 2021 yılında 61 ülkeye 335 Milyon doz Kovid-19 aşısı taşıması yaparak önemli bir başarıya imza attı. THY Başkanı Ahmet Bolat, Afrika Kıtası’na uçan havayolu sayısının azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların aşıya erişimi noktasında Turkish Cargo’nun yaptığı uçuşlarla çok değerli bir misyon üstlendiğini söyledi

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Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, salgın döneminde aşı taşımalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Salgının olumsuz etkilerinin devam ettiği 2021 yılında dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo taşıyıcısı olan şirket, 61 ülkeye 335 Milyon doz Kovid-19 aşısı taşıması yaptı.

400'DEN FAZLA UÇUŞ NOKTASI

Yapılan aşı taşımalarıyla ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, normalleşme süreciyle birlikte uçuşların yeniden gerçekleştirmeye başlamasında kahraman bilim insanlarının ürettiği aşılar ve o aşıları dünyanın dört bir yanına ulaştıran taşıyıcıların payının büyük olduğunu ifade ederek Turkish Cargo'nun 400'den fazla uluslararası uçuş noktası arasında koridor kurarak aşının erişilebilir olmasını sağladığını belirtti. Bolat, özellikle Afrika Kıtası'na uçan havayolu sayısının azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların aşıya erişimi noktasında Turkish Cargo'nun yaptığı uçuşlarla çok değerli bir misyon üstlendiğini söyledi.

SMARTIST İLE DAHA BÜYÜK SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ

Bolat "Sağlık ürünleri taşımalarındaki 30 yılı aşkın deneyimimizi yakın zamanda dünyanın en modern tesislerinden biri olan SMARTIST merkezimize taşıdık. Yeni merkezimiz ile hava kargo sektöründe hem ülkemiz hem de dünyamız için daha büyük sorumluluklar almaya hazırız" dedi.

ÖNEMLİ BİR SORUMLULUĞU YERİNE GETİRDİK

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de aşı taşımalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19'un aramıza koyduğu mesafeleri binlerce kilometrelik aşı taşıma koridorlarıyla Turkish Cargo kaldırıyor. Markamız 2021 yılında 61 ülkeye 335 milyon doz aşı taşıması gerçekleştirerek güzel günler için önemli bir sorumluluğu yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA AŞI TÜRKİYE VE BREZİLYA'YA TAŞINDI

Aşıların da dahil olduğu sağlık ürünlerini 'TK Pharma' adını verdiği hizmetiyle dünyanın 132 ülkesine ulaştıran, sağlık ürünleri kategorisinde ise geçen yıl yüzde 8 oranında pazar payına ulaşan Turkish Cargo, 2021 yılında en fazla aşıyı Türkiye'ye taşıdı. İkinci sırayı ise 100 milyon doz ile Brezilya alırken Moritanya, Madagaskar, Ruanda ve Kongo gibi Afrika ülkelerine ise birer milyon dozdan fazla aşı taşıması yapıldı. Taşınan aşıların üreticileri incelendiğinde ise ilk sıralarda 200 Milyon doz ile Coronavac, 120 Milyon doz ile Biontech, 12 Milyon doz ile Astra Zeneca ve 4 Milyon doz ile ise Moderna yer aldı

SMARTIST TESİSİ İLE TÜRKİYE İLAÇ VE MEDİKAL ÜRÜN ÜSSÜ OLABİLİR

Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hava kargo tesisi SMARTIST sağlık ürünü taşımalarında bir küresel merkez olma yolunda ilerliyor. 340 bin metrekarelik alanıyla dünyanın sayılı hava kargo tesislerinden biri olan yerleşke, 9 bin metrekarelik ısı ve sıcaklık kontrollü alanıyla da ilaç ve sağlık ürünlerinin, hızlı ve güvenilir şekilde sevk edilmesi için önemli avantajlar sağlıyor. Küreselleşmenin ve Kovid-19 salgını ile ilaç endüstrisine olan talebin artması hava kargo lojistiğine olan talebi de olumlu yönde etkilerken, Turkish Cargo yeni yatırımları ve uzman ekipleriyle Türkiye'yi dünyanın sağlık merkezi konumuna taşımayı hedefliyor.

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