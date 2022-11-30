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Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
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Yusufeli Barajı için büyük gün! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video 22.11.2022 | 10:55
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Türkiye İhracat Seferberliği 'Hizmet İhracatı Zirvesi' CANLI YAYIN 18.11.2022 | 08:16
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, küresel resesyon (Durgunluk) endişelerinin alevlendiği dönemde yüzde 3,9 ile güçlü büyümesini sürdürdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 9 çeyrektir büyümüş oldu. Ekonomistler iktisadi kalkınmanın önemli bir gereği olan 'Sürdürülebilir büyüme'ye dikkat çekti.